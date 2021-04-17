نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري -
أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات اليوم السبت.اضافة اعلان
ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%