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السبت، 17-04-2021 05:11 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات اليوم السبت.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

 




 

 


 

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