نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات اليوم السبت.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 38%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 42%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 25%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%