الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سوريا تقرر عودة الدوام لوضعه الطبيعي

ايعاز من وزير التربية والتعليم

تجمع لجان المرأة في الكرك تطلق مبادرة لتعميق العادات الإيجابية

انطلاق حملة طرود الخير في الجامعة الأردنية

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

30,726 حالة كورونا نشطة في المملكة

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

%11.5 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

الصحة توقف منح أسترازينكا لمن هم دون الثلاثين عاما

بتوجيه من الملك.. نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهماً في قضية الفتنة

الخميس، 22-04-2021 05:02 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202120175013160204773


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الاقاليم، اليوم الخميس، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
اضافة اعلان

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 53%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

أقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

ايعاز من وزير التربية والتعليم

42021704531538754861

تجمع لجان المرأة في الكرك تطلق مبادرة لتعميق العادات الإيجابية

420212018207363885932

انطلاق حملة طرود الخير في الجامعة الأردنية

4202112172410248611918

30,726 حالة كورونا نشطة في المملكة

420211701542341934453

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

420212117515116485543

%11.5 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

أخبار متعلقة
4202119173539950973681

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202110231532333795051

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1202122162729111095393

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ممم

أكثر من 27 ألف شخص سيتلقون لقاح كورونا اليوم

3202120171740619434149

الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

3202120164047272008953

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم