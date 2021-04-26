الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العراق: 298 ألفا يتلقون مطعوم كورونا

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الانغولي

تونس: مقترحات لإعلان حالة الطوارئ والحظر الشامل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحديد والمجالي

العمل النيابية تستمع لآراء متخصصين حول المعدل لقانون العمل

لليوم الثاني.. حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف

السياحة النيابية تبحث خطط الملكية الأردنية

مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

نحو 24 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

الإثنين، 26-04-2021 04:45 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202124162745129187370



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الإثنين، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
اضافة اعلان

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 58%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 33%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1619446359508

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الانغولي

420212217221340812080

نحو 24 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

820192515444651877099

التربية تنشر رابط توزيع طلبة الصف العاشر على الفروع الأكاديمية والمهنية

4202124161429728465435

ارتفاع جديد على فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

4202125161720261361811

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202114222939585215336

وزير الاعلام : لا إعلان عن القرارات التخفيفية الاثنين

أخبار متعلقة
3202121171939968470656

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

غ

المملكة تسجل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا اليوم

3202131214544850274765

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

3202129172256995928771

تسجيل 111 وفاة و 6570 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

3202127174353236441325

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

3202128184545763965406

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم