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الثلاثاء، 27-04-2021 04:42 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الثلاثاء، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 51%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

 




 

 


 

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