نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة في الأقاليم.وبحسب نسب الوزارة الإثنين، بلغت إشغال المستشفيات في إقليم الشمال كما يلي: نسبة إشغال أسرّة العزل: 45%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%.وفي إقليم الوسط: نسبة إشغال أسرّة العزل: 71%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%.أما في إقليم الجنوب: نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%.