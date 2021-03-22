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الإثنين، 22-03-2021 07:50 م

نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم

وزارة الصحة 2)


الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة في الأقاليم.
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وبحسب نسب الوزارة الإثنين، بلغت إشغال المستشفيات في إقليم الشمال كما يلي: نسبة إشغال أسرّة العزل: 45%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%.

وفي إقليم الوسط: نسبة إشغال أسرّة العزل: 71%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%.

أما في إقليم الجنوب: نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%.

 




 

 


 

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