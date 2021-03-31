الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 05:30 م

نسب إشغال المستشفيات في الاردن

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الوكيل الاخباري -  بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (441) حالة، فيما غادرت (368) حالة.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.

وتاليا نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم:
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 68%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

 




 

 


 

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