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الخميس، 01-06-2023 09:59 ص

نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95% نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري- قال عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن نسبة الإشغال في فنادق عمّان نهاية الأسبوع الحالي وصلت إلى قرابة 78%، وفنادق المصنفة 5 نجوم في منطقة جبل عمّان وصلت إلى 95%، تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان


وأضاف، في تصريحات لـ "المملكة"، الخميس، إن نسب الإشغال في فنادق البحر الميت وصلت لـ 85%، والبترا 66%، والعقبة 84%.

وشهدت المناسبة احتفالات لسلطة إقليم البترا، بحضور سياح أجانب أوروبيين مشاركين بالاحتفال بمناسبة زفاف ولي العهد، حيث الفرحة للأردنيين وزوار الأردن، وفق هلالات.

وأشار إلى أن زفاف ولي العهد "عرس أردني بامتياز بعاداته وتقاليده وأعطى صورة عن الأردن وما يحدث في بيوتنا وعشائرنا ومخيماتنا، وهي تنقل هذه الصورة إلى خارج الأردن وما هي عاداتنا وتقاليدنا".

وأكد هلالات أن "القطاع السياحي يشكل قرابة 14% من دخل الأردن، حيث إن السياحة هي نفط الأردن".

"انعكست مبادرات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ومؤسسته للقطاع السياحي شجع القطاع السياحي"، وفق هلالات، الذي أشار إلى أن الاستثمار في مجال الفنادق أصبح أكثر من السابق واليوم أصبح لدينا حوالي 600 فندق، وهذا نتيجة الطلب والارتفاع والدعم الملكي لهذا القطاع.

أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن بإمكان الأردنيين زيارة جميع محميات الجمعية مجانا الخميس المقبل؛ بمناسبة حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ويشهد الأردن حفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

 




 

 


 

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