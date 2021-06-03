نسب اشغال اسرة كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة عن نسب اشغال الاسرة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقاليم المملكة الثلاث.وجاءت نسب الاشغال على النحو التالي :إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 8%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 13%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 5%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 5%