نسب اشغال اسرة كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري -
أعلنت وزارة الصحة عن نسب اشغال الاسرة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقاليم المملكة الثلاث.اضافة اعلان
وجاءت نسب الاشغال على النحو التالي :
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 5%