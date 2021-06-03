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الخميس، 03-06-2021 05:36 م

نسب اشغال اسرة كورونا في الاردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب اشغال الاسرة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقاليم المملكة الثلاث.
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وجاءت نسب الاشغال على النحو التالي :

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 5%
 

 




 

 


 

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