نشاطات متنوعة في مديرية شباب المفرق

الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شبابية في مديرية شباب المفرق العديد من الأنشطة الهادفة في المحافظة.



وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن مركز شباب البادية الشمالية نظم بمشاركة 20 عضوا ورشة عمل بعنوان "التعليم المهني ودوره في اختيار مهنة المستقبل" قدمتها المدربة فرح سيف الشرفات تطرقت خلالها للمهارات العملية وتكلفة التعليم المهني والحصول على فرص وظيفية جيدة الآجر والانضمام إلى سوق العمل .

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