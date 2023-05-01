الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

نشاطات متنوعة في مديرية شباب المفرق

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الإثنين، 01-05-2023 09:17 م

نشاطات متنوعة في مديرية شباب المفرق

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الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شبابية في مديرية شباب المفرق العديد من الأنشطة الهادفة في المحافظة.

وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن مركز شباب البادية الشمالية نظم بمشاركة 20 عضوا ورشة عمل بعنوان "التعليم المهني ودوره في اختيار مهنة المستقبل" قدمتها المدربة فرح سيف الشرفات تطرقت خلالها للمهارات العملية وتكلفة التعليم المهني والحصول على فرص وظيفية جيدة الآجر والانضمام إلى سوق العمل .

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