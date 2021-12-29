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الأربعاء، 29-12-2021 11:23 م

نشاطات ومحاضرات متنوعة بمحافظتي المفرق والكرك

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الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية وجامعات نشاطات ومحاضرات متنوعة، اليوم الأربعاء، في محافظتي المفرق والكرك.

ففي المفرق، نفذ مركز شابات المنشية ضمن برنامج تطوير المساحات والممارسات المعززة لحماية السوريين والأردنيين في المجتمعات المستضيفة، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع هيئة أجيال السلام وبدعم من "RDPP"، فعالية بعنوان "ضع بصمتك".

وفي الكرك، نظمت كلية العلوم في جامعة مؤتة وبالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، اليوم، محاضرة علمية حول "الاسعافات الأولية المتعلقة بالحوادث الكيميائية والبيولوجية".

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