نشاط تطوعي لزراعة الأشجار احتفالا بعيد ميلاد ولي العهد

الوكيل الإخباري - تنظم مؤسسة ولي العهد نشاط تطوعي بمناسبة عيد ميلاد أمير الشباب، صاحب السمو الملكي، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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ويتضمن النشاط التطوعي زراعة الأشجار في مختلف محافظات المملكة في مواقع سيتم مشاركتها مع المتطوعين.



وتعكس الحملة توجيهات سموّه الدائمة والمتعلّقة بالمواطنة الإيجابيّة وتحفيز العمل التطوّعي لدى الشباب، وتهدف إلى زيادة الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء في جميع محافظات المملكة، وتشجيع الشباب والشابات على الزراعة.

وسيكون دور المتطوع المشاركة في الزراعة في المنطقة المحددة.