نشاط ملحوظ بقطاع القرطاسية ومستلزمات المدارس

الوكيل الإخباري - شهد قطاع القرطاسية ومستلزمات المدارس، نشاطا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع عودة الطلبة للمقاعد الدراسية، وفق نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، أشرف قعوار الأربعاء.

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وقال قعوار إن "مبيعات القرطاسية لموسم العودة إلى المدارس، ناهزت 40% مقارنة بمبيعات سنوات سابقة، لافتاً إلى أن "الأسعار مستقرة حول معدلاتها الاعتيادية، رغم ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الخام".



ولفت النظر إلى أن "المكتبات وفرت مستلزمات المدارس، بأسعار تشجيعية، وعروض وتخفيضات، وصلت لبيع بعض الأصناف بسعر التكلفة، لحاجة التجار إلى السيولة، و لتشجيع أولياء أمور الطلبة على الشراء".

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