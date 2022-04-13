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الأربعاء، 13-04-2022 09:59 ص

نشرة أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3070.549 طن، توزعت على 2067.524 طن خضار،731.904 طن فواكه، و 271.120 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 598.330طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 15 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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