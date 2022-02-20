الوكيل الإخباري - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرة توعوية حول الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية وذلك ضمن الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسة لضمان توفير الدواء الآمن والفعال طوال فترة تسويقه وبما يكفل حماية صحة المواطنين.

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وتضمنت النشرة عدة إرشادات حول الفهم الصحيح لاستخدام الدواء بشكل واع ومسؤول وضرورة التأكد من المعرفة بالدواء وماهو استخدامه وطريقة الاستخدام والجرعة الصحيحة والتأكد من تداخلات الدواء مع أي أدوية أخرى أو مع أنواع معينة من المأكولات أو المشروبات والإجراء المتبع في حال حدوث أي أثر جانبي.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها للإستفسار عن أي أعراض جانبية والإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وموقع المؤسسة الإلكتروني.





