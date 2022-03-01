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الثلاثاء، 01-03-2022 02:22 م

نشر أسماء المرشحين للامتحان التنافسي والمقابلات لوظيفة حارس بالتربية الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه سيتم نشر أسماء المرشحين للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية من المتقدمين لشغر 500 وظيفة (حارس) في وزارة التربية والتعليم مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

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وقال الناصر خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم نشر الأسماء في الصحف اليومية وعلى موقع ديوان الخدمة ووزارة التربية والتعليم.

 

وأضاف أنه تم اعتماد 28903 طلب توظيف لوظيفة (حارس) من أصل 30075 طلب، وبنسبة بلغت 96%.

 

وأشار الناصر إلى أن الامتحان التنافسي سيتضمن أسئلة متعلقة بمواقف حياتية وكيفية التصرف معها ضمن نطاق طبيعة وظيفة الحارس.

 

 


 




 

 


 

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