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الجمعة، 21-06-2024 06:17 م

نشر القرارات المتعلقة بالاعتراضات على الغير بجداول الناخبين الأولية غدا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها زودت لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر المحلية بنتائج القرارات الصادرة حول الاعتراضات على الغير في جداول الناخبين الأولية المقدمة في مقرات اللجان والمكاتب الفرعية التابعة لها اليوم الجمعة.

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وأوضحت في بيان اليوم الجمعة ، أنه سيتم نشر القرارات صباح السبت في مقرات اللجان وعلى الموقع الإلكتروني (www.iec.jo)، امتثالاً للمدد القانونية للجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية.


وأكدت الهيئة بأن رؤساء لجان الانتخاب الذين استلموا القرارات الصادرة عن الهيئة حول نتائج الاعتراضات ضمن دوائرهم والتي بلغت (542) اعتراضاً، سيقومون بعرضها صباح يوم غد السبت الموافق الثاني والعشرين من الشهر الحالي في مقرات اللجان والمكاتب الفرعية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.


وضمن الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، فإنه من حق المعترض و/أو المعترض عليه الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر قرارات الاعتراض على الغير والذي سيكون يوم بعد غد الأحد الثالث والعشرين من الشهر الحالي.


 




 

 


 

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