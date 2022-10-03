نشر جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة

الوكيل الإخباري

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- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني الجداول الأولية للمرشحين الذين تم قبول ترشحهم لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية 2022، والمقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 29/10/2022.وبينت الهيئة أن جداول المرشحين التي تم نشرها، تضمنت جداول المرشحين الأولية لغرفة صناعة عمان، وغرفة صناعة الزرقاء وغرفة صناعة إربد، بالإضافة الى نموذج طلب اعتراض على قوائم المرشحين الأولية والذي يبدأ من تاريخ 3/10/2022 ويستمر لمدة ثلاثة أيام.كما أوضحت الهيئة أن طلب الاعتراض على جداول المرشحين الأولية يقدم لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في مقر غرف الصناعة، وذلك استنادا للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين، لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية 2022، والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام غرف الصناعة رقم (56) وتعديلاته لسنة 2005.