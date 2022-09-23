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الجمعة، 23-09-2022 09:35 ص

نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة - رابط

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الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية ؛ لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة ٢٠٢٢ وممثلي القطاعات الصناعية وفقا لنظام غرف الصناعة.

وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل؛ جدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة عمان ( المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة الزرقاء ( المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة الزرقاء ( المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة اربد ( المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات غير المسددة للرسوم).

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩ موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية. ( انقر هنا )

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