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الجمعة، 24-09-2021 09:19 ص

نشطاء أردنيون يتضامنون مع الطفل محمد في العراق

العراق


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انقذوا_الطفل_محمد عبر تويتر في المملكة اليوم الجمعة إثر الفيديوهات التي هزت العراق للطفل محمد.

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حيث أظهرت مقاطع مصورة الطفل محمد يتوسل لوالده الذي يعذبه بطريقة شرسة في العراق وربطه في سلسلة جنزير وكان قد تداول النشطاء تلك المقاطع ببالغ الأسى والحزن . 


و تعاطف النشطاء الأردنيين مع الحادثة التي هزت العراق يوم أمس .

 

 


 




 

 


 

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