نشطاء أردنيون يتضامنون مع الطفل محمد في العراق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انقذوا_الطفل_محمد عبر تويتر في المملكة اليوم الجمعة إثر الفيديوهات التي هزت العراق للطفل محمد.

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حيث أظهرت مقاطع مصورة الطفل محمد يتوسل لوالده الذي يعذبه بطريقة شرسة في العراق وربطه في سلسلة جنزير وكان قد تداول النشطاء تلك المقاطع ببالغ الأسى والحزن .



و تعاطف النشطاء الأردنيين مع الحادثة التي هزت العراق يوم أمس .



حسبي الله في كل من يقهر ضعيف و يؤذية من أنس ولا حيوان

الله يوريكم الويل و الألم و الله يرد للضعاف حقهم و يرحم حالهم حسبي الله ونعم الوكيلحسبي الله في كل من يقهر ضعيف و يؤذية من أنس ولا حيوانالله يوريكم الويل و الألم و الله يرد للضعاف حقهم و يرحم حالهم #انقذوا_الطفل_محمد September 24, 2021

#انقذوا_الطفل_محمد

مثل ما في عقوق إتجاه الوالدين في عقوق إتجاه الأولاد

الله يكفينا شر هالأب وعسى اشكاله ما يكثرون مثل ما في عقوق إتجاه الوالدين في عقوق إتجاه الأولادالله يكفينا شر هالأب وعسى اشكاله ما يكثرون September 24, 2021



#انقذوا_الطفل_محمد أعوذ بالله الله يجيرنا من قسوة القلب وإنعدام الرحمة والضمير September 24, 2021