نشطاء أردنيون يتضامنون مع الطفل محمد في العراق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انقذوا_الطفل_محمد عبر تويتر في المملكة اليوم الجمعة إثر الفيديوهات التي هزت العراق للطفل محمد.
حيث أظهرت مقاطع مصورة الطفل محمد يتوسل لوالده الذي يعذبه بطريقة شرسة في العراق وربطه في سلسلة جنزير وكان قد تداول النشطاء تلك المقاطع ببالغ الأسى والحزن .
و تعاطف النشطاء الأردنيين مع الحادثة التي هزت العراق يوم أمس .
He’s say— مـَلــُوكـِـةٌ ∮ (@tkvuli) September 23, 2021
“Dad leave me I’m tired #انقذوا_الطفل_محمد
Please help him he’s wanna help please ‼️ #save_him pic.twitter.com/HuBjtL4xkD
#انقذوا_الطفل_محمد— ⚠️ (@g_e_ven) September 23, 2021
Hilp him💔
حسبي الله ونعم الوكيل— Lina♀ (@anil_65_) September 24, 2021
حسبي الله في كل من يقهر ضعيف و يؤذية من أنس ولا حيوان
الله يوريكم الويل و الألم و الله يرد للضعاف حقهم و يرحم حالهم #انقذوا_الطفل_محمد
#انقذوا_الطفل_محمد— أنتيك (@2ntik_) September 24, 2021
مثل ما في عقوق إتجاه الوالدين في عقوق إتجاه الأولاد
الله يكفينا شر هالأب وعسى اشكاله ما يكثرون
أعوذ بالله الله يجيرنا من قسوة القلب وإنعدام الرحمة والضمير— نويّـر (@nwaraa__) September 24, 2021
#انقذوا_الطفل_محمد
#انقذوا_الطفل_محمد ضرب الاطفال صار اشي عادي والقانون العراقي ما يحاسب عليه؟— M: (@Maroon01784217) September 24, 2021
أنا لله وانا إليه راجعون— Mansour abdullah (@Mansout419) September 24, 2021
#انقذوا_الطفل_محمد