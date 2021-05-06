نشطاء تويتر يسخرون من الصاروخ التائه

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم # الصاروخ_الصيني رقم واحد عبر منصة تويتر اليوم الخميس، و ذلك إثر خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة، بعد ما أطلقته الصين ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة إلى الفضاء .

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " عدد من الفيديوهات والصور التي تسخر من الصاروخ الصيني، مشيرين إلى أن العالم لم ينتهي من فيروس كورونا الذي كان مصدره الصين.



وتوقعت وزارة الدفاع الأميركية، أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ، الذي أطلقته الصين على الأرض .



وكانت قد قال خبير صيني إنه "من المرجح جدا أن يسقط الحطام في المياه الدولية ولا داعي للقلق".