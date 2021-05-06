نشطاء تويتر يسخرون من الصاروخ التائه

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم # الصاروخ_الصيني رقم واحد عبر منصة تويتر اليوم الخميس، و ذلك إثر خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة، بعد ما أطلقته الصين ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة إلى الفضاء .
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " عدد من الفيديوهات والصور التي تسخر من الصاروخ الصيني، مشيرين إلى أن العالم لم ينتهي من فيروس كورونا الذي كان مصدره الصين.
وتوقعت وزارة الدفاع الأميركية، أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ، الذي أطلقته الصين على الأرض .
وكانت قد قال خبير صيني إنه "من المرجح جدا أن يسقط الحطام في المياه الدولية ولا داعي للقلق".
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متى تعقل الصين؟؟؟— Dana (@Dana27810508) May 6, 2021
جنونهم دمار #الصاروخ_الصيني
#الصاروخ_الصيني— شيخة (@sh__37x) May 6, 2021
كافي صارت كورونا بسبتهم والحين صاروخ ويش فيكم🙂
" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" نسأله تعالى بأن يبعد عنا الكوارث والمصائب وأن يحمينا ويرحمنا ويعف عنا #الصاروخ_الصيني#عُمان #رمضان_مبارك pic.twitter.com/i1vJ1Hm5Ew— عبير البلوشي (@abeer_albulushi) May 6, 2021
شق المحيط ب 8 د #الصاروخ_الصيني https://t.co/SozBJoiPmT— Ma (@Ma02559783) May 6, 2021
بطلت اسمع حد بحكي البلد لوين رايحه، شكلنا وصلنا 😂😂🤔#الصاروخ_الصيني— abdallah albrezat 🇯🇴🎥 (@abdallahbrezat1) May 6, 2021