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الأحد، 28-02-2021 04:33 م

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي : يجب تطبيق القانون على الجميع

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الوكيل الاخباري - خاص - اهتم عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إستقالة  وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين بعد مشاركتهم  بوليمة في أحد المطاعم يوم الخميس الماضي.

ودعى النشطاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء مبينون مدى أهمية إلتزام الجميع في ظل الظروف الوبائية الحالية وبعد قرار حظر يوم الجمعة.

وعلق النشطاء في مواقع التواصل على قرار الإستقالة مؤكدون أن ما قام به بشر الخصاونة هو  تطبيق للقانون وعلى جميع المواطنين بما فيهم المسؤولين ضمن أوامر الدفاع  .

وتناقل النشطاء فيديو لمشاركة الخصاونة مؤخرا في مناسبة دعاه لها احد النواب ، زاعمون انها تخالف اوامر الدفاع . 

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين ، ووزير العدل بسام التلهوني .

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