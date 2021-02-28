نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي : يجب تطبيق القانون على الجميع

الوكيل الاخباري - خاص - اهتم عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إستقالة وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين بعد مشاركتهم بوليمة في أحد المطاعم يوم الخميس الماضي.



ودعى النشطاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء مبينون مدى أهمية إلتزام الجميع في ظل الظروف الوبائية الحالية وبعد قرار حظر يوم الجمعة.



وعلق النشطاء في مواقع التواصل على قرار الإستقالة مؤكدون أن ما قام به بشر الخصاونة هو تطبيق للقانون وعلى جميع المواطنين بما فيهم المسؤولين ضمن أوامر الدفاع .



وتناقل النشطاء فيديو لمشاركة الخصاونة مؤخرا في مناسبة دعاه لها احد النواب ، زاعمون انها تخالف اوامر الدفاع .



وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين ، ووزير العدل بسام التلهوني .

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🦋 أول الغيث :

استقالة وزير الداخلية لمخالفته القانون ⁉️ — Said M, (@Said7591) February 28, 2021

استقالة وزير العدل ووزير الداخلية لمخالفتهم امر الدفاع #هنا_الاردن 😅 — Eman Abed Alazeez (@Eman_AAlazez) February 28, 2021

شكرا دولتك @BisherKhasawneh هيك

بتكون سيادة القانون. بغض النظر عن الكفاءة؛ هيك غلطة بدها هيك إجراء حتى الكل يعرف إنه تحت القانون.



P. S. هذا طبعا في حال كان ما يتم تداوله عن أسباب الاستقالة صحيح#الاردن #الاردن_اقوى_بالتزامنا #وزير_الداخلية #وزير_العدل #استقالة @MOJ_Jor — Yara Zreikat (@YaraZreikat) February 28, 2021

إرادة ملكية سامي#عاجل| إرادة ملكية بقبول استقالة التلهوني ومبيضين

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، ومعالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021. — Abdullah M Tarawneh (@abdullahtarawnh) February 28, 2021



