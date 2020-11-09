نصائح للناخبين لتجنب عدوى كورونا يوم الاقتراع

الوكيل الإخباري - وجهت مديرية التوعية والاعلام الصحي بوزارة الصحة، الاثنين، نصائح للناخبين لتجنب انتشار العدوى يوم الاقتراع الثلاثاء 10 تشرين الثاني الجاري.

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ودعت المديرية الناخبين الى الالتزام بالاجراءات أدناه، لتجنب انتشار عدوى الكورونا:



- لا تنسى الكمامة قبل الخروج من المنزل

- تجنب التجمهر أمام مركز الاقتراع وحافظ على مسافة أمان

- لا تنسى تعقيم يديك قبل وبعد ملامسة أي سطح في مركز الاقتراع

- ستستلم قفازات وقلم عند الدخول

- سيتم التأكد من بطاقتك الشخصية عن طريق مسح الباركود عليها

- سيكون هنالك شخص مخصص لمساعدة ذوي الاعاقة وكبار السن

- ستقوم بالتوقيع على جدول الناخبين بالقلم الخاص الذي تم صرفه لك

- ستستلم كتيب الاقتراع من رئيس اللجنة وسيقوم بشرح طريقة الاقتراع بالتفصيل

- ستتوجه الى صندوق الاقتراع لوضع الكتيب

- تخلص من القفازات في المكان المخصص استعداداً للتحبير

- سيتم تحبير اصبع السبابة بالتنقيط من قبل أحد أعضاء اللجنة



