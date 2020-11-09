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الإثنين، 09-11-2020 10:13 ص

نصائح للناخبين لتجنب عدوى كورونا يوم الاقتراع

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الوكيل الإخباري - وجهت مديرية التوعية والاعلام الصحي بوزارة الصحة، الاثنين، نصائح للناخبين لتجنب انتشار العدوى يوم الاقتراع الثلاثاء 10 تشرين الثاني الجاري.

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ودعت المديرية الناخبين الى الالتزام بالاجراءات أدناه، لتجنب انتشار عدوى الكورونا: 


- لا تنسى الكمامة قبل الخروج من المنزل 
- تجنب التجمهر أمام مركز الاقتراع وحافظ على مسافة أمان 
- لا تنسى تعقيم يديك قبل وبعد ملامسة أي سطح في مركز الاقتراع 
- ستستلم قفازات وقلم عند الدخول 
- سيتم التأكد من بطاقتك الشخصية عن طريق مسح الباركود عليها 
- سيكون هنالك شخص مخصص لمساعدة ذوي الاعاقة وكبار السن
- ستقوم بالتوقيع على جدول الناخبين بالقلم الخاص الذي تم صرفه لك
- ستستلم كتيب الاقتراع من رئيس اللجنة وسيقوم بشرح طريقة الاقتراع بالتفصيل
- ستتوجه الى صندوق الاقتراع لوضع الكتيب 
- تخلص من القفازات في المكان المخصص استعداداً للتحبير
- سيتم تحبير اصبع السبابة بالتنقيط من قبل أحد أعضاء اللجنة 


 




 

 


 

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