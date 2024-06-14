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الجمعة، 14-06-2024 01:29 م

نصائح هامة بالحر .. شركة الكهرباء توضح آلية ترشيد استهلاك التكييف

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الوكيل الاخباري - أوضحت شركة الكهرباء الاردنية طرقاً لترشيد استهلاك أجهزة التكييف مع الأجواء الحارة في المملكة .

ونوهت عبر موقعها الإلكتروني إلى أهمّ النصائح التي يجب اتّباعها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصّة بالمكيف الكهربائي منها:

1) صيانة وتنظيف جهاز التكييف بشكل دوري. 
2) عزل قنوات التهوية الناقلة للهواء من جهاز التكييف المركزي لتقليل هدر الطاقة الناتج عن تبريد الهواء بداخلها. 
3) ضبط جهاز التكييف على درجة حرارة معتدلة. 

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4) إزالة الغبار والأتربة المتراكمة على فلاتر الهواء. 
5) تثبيت الجزء الخارجي من جهاز التكييف في منطقة الظل.
6) إغلاق الستائر؛ لضمان عدم دخول أشعة الشمس بشكل مباشر إلى الغرفة.
7) إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل جهاز التكييف.


8) التحكم في الإنارة الطبيعية والصناعية، إذ يُساهم إيقاف تشغيل المصابيح في تقليل درجة حرارة الغرفة، بالإضافة إلى مساهمة إغلاق النوافذ في الحدّ من رفع درجة حرارة المكان أو خفضها، الأمر الذي يُساهم بشكل فعال في تخفيض استهلاك جهاز تكييف الهواء من الطاقة الكهربائية .
9) تشغيل جهاز التكيف عند الضرورة، والتقليل من استخدامه، حيث يُعدّ مكيف الهواء من الأجهزة التي تستهلك الكثير من الكهرباء.


 




 

 


 

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