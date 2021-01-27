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الأربعاء، 27-01-2021 01:38 م

نصائح وإرشادات هامة من الدفاع المدني

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية الدفاع المدني إلى إتباع السلوكيات الوقائية والسليمة أثناء استخدام سخانات الماء سواء التي تعمل على الكهرباء أو الغاز لتجنب وقوع الحوادث .

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وأشار الدفاع المدني إلى مجموعة من الإرشادات الوقائية كان أبرزها عدم تشغيل سخان الماء لفترة طويلة خاصة في فصل الشتاء تفادياً لارتفاع درجة حرارة الماء بداخله مما يؤدي إلى تعطيل المنظم الحراري وبالتالي يعمل على عدم توقف عملية التسخين وزيادة الضغط داخل السخان المغلق مما يهيئ عملية الانفجار.


ودعا الدفاع المدني إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية والكشف الدوري على سخانات الماء عن طريق تفريغ المياه من داخلها خاصة إذا بقيت لفترة طويلة ، مشيرا إلى ضرورة اختيار المكان المناسب لوضع سخان الماء خارج مكان الاستحمام.


 




 

 


 

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