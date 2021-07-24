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السبت، 24-07-2021 03:28 م

نصف المسجونات في الأردن على شيكات بدون رصيد وكمبيالات

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الوكيل الإخباري - أفادت نتائج استطلاع لدراسة رسمية حكومية قامت بها وزارة العدل، أنَّ أكثر الجرائم شيوعا لدى النساء في الأردن هي قضايا الشيكات دون رصيد والقضايا المالية المتعلقة بالكمبيالات وبنسبة 1ر49 بالمئة.اضافة اعلان


وجاءت في المرتبة الثانية قضايا السرقة والسلب والاختلاس والرشوة والاحتيال بنسبة 4ر16 بالمئة، وأنَّ 7ر87 بالمئة من النزيلات موضوع الدراسة سبق لهن الزواج، و2ر62 بالمئة مستواهن التعليمي أقل من الثانوية العامة، و1ر12 بالمئة أميات.

وزع الاستطلاع ضمن الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية بترا ، على 707 نزلاء من أصل 5 آلاف و193 نزيلا في خمسة مراكز إصلاح وتأهيل في أقاليم المملكة الثلاثة، لمعرفة آرائهم وتوجهاتهم في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والعودة للجريمة وتوقعاتهم لمآل حالهم في المستقبل بعد خروجهم من هذه المراكز.

 




 

 


 

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