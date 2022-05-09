نصف مليون دينار لاستكمال توسعة مركز صحي القادسية

الوكيل الإخباري - أكد مدير الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة إن مجلس محافظة الطفيلة رصد مبلغ نصف مليون دينار على موازنة العام الحالي، لجهة استكمال مراحل مشروع توسعة وصيانة مركز صحي القادسية الشامل في منطقة القادسية، والذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 27 بالمائة منذ نحو ثلاث سنوات.

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وبين في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن العمل في إنجاز مشروع توسعة المركز واجه عوائق عدة منذ البدء في تنفيذه، أبرزها ظهور تسرب لمياه بئر قديم قريب من المركز أثناء الحفريات الأساسية لإقامة المشروع ، حيث قامت شركة خاصة بالاستشارات الهندسية بإعادة التصاميم الخاصة بمشروع مركز المركز البالغ تكلفته نحو مليون و350 ألف دينار.



وأضاف الخوالدة أنه جرى عقد اجتماع مع أعضاء مجلس محافظة الطفيلة لبحث آليات إنجاز هذا المركز، حيث جرى الاتفاق على رصد مبلغ نصف مليون دينار على موازنة العام الحالي، إلى جانب رصد مخصصات مالية لغاية استكماله على موازنة العام المقبل لخدمة سكان منطقة القادسية.



وأشار إلى أن التصاميم الجديدة للمشروع تتضمن تنفيذ حزمة من التصاميم الهندسية للبئر القريب من المركز بإقامة مناهل لتصريف المياه وأنابيب، وخزان لتجميع واستيعاب المياه المتجمعة من مناهل البئر لاستغلالها في أغراض عدة .



ويطالب سكان بلدة القادسية جنوب محافظة الطفيلة بحوالي 35 كيلو مترا، وزارتي الصحة والأشغال العامة ومجلس المحافظة والجهات الرسمية ذات العلاقة، بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير وتحسين مستويات الخدمات الصحية في بلدتهم من خلال تطوير المركز الصحي الشامل وإعادة تأهيله وتزويده بأطباء الاختصاص كونه يخدم تجمعات سكانية عدة، مشيرين إلى بعد مسافة منطقتهم عن مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ما يستدعي توفير أطباء اختصاص في المركز الصحي للتخفيف من معاناة المرضى من كبار السن أو الحالات الطارئة.



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