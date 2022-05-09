الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

عويس يبيّن المطلوب لإنجاح الأنظمة التعليمية في الأردن

الإثنين، 09-05-2022 04:59 م

نصف مليون دينار لاستكمال توسعة مركز صحي القادسية

b2e9e86b450191069efbd045c7eb19dbb584fa65


الوكيل الإخباري - أكد مدير الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة إن مجلس محافظة الطفيلة رصد مبلغ نصف مليون دينار على موازنة العام الحالي، لجهة استكمال مراحل مشروع توسعة وصيانة مركز صحي القادسية الشامل في منطقة القادسية، والذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 27 بالمائة منذ نحو ثلاث سنوات.

اضافة اعلان


وبين في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن العمل في إنجاز مشروع توسعة المركز واجه عوائق عدة منذ البدء في تنفيذه، أبرزها ظهور تسرب لمياه بئر قديم قريب من المركز أثناء الحفريات الأساسية لإقامة المشروع ، حيث قامت شركة خاصة بالاستشارات الهندسية بإعادة التصاميم الخاصة بمشروع مركز المركز البالغ تكلفته نحو مليون و350 ألف دينار.


وأضاف الخوالدة أنه جرى عقد اجتماع مع أعضاء مجلس محافظة الطفيلة لبحث آليات إنجاز هذا المركز، حيث جرى الاتفاق على رصد مبلغ نصف مليون دينار على موازنة العام الحالي، إلى جانب رصد مخصصات مالية لغاية استكماله على موازنة العام المقبل لخدمة سكان منطقة القادسية.


وأشار إلى أن التصاميم الجديدة للمشروع تتضمن تنفيذ حزمة من التصاميم الهندسية للبئر القريب من المركز بإقامة مناهل لتصريف المياه وأنابيب، وخزان لتجميع واستيعاب المياه المتجمعة من مناهل البئر لاستغلالها في أغراض عدة .

ويطالب سكان بلدة القادسية جنوب محافظة الطفيلة بحوالي 35 كيلو مترا، وزارتي الصحة والأشغال العامة ومجلس المحافظة والجهات الرسمية ذات العلاقة، بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير وتحسين مستويات الخدمات الصحية في بلدتهم من خلال تطوير المركز الصحي الشامل وإعادة تأهيله وتزويده بأطباء الاختصاص كونه يخدم تجمعات سكانية عدة، مشيرين إلى بعد مسافة منطقتهم عن مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ما يستدعي توفير أطباء اختصاص في المركز الصحي للتخفيف من معاناة المرضى من كبار السن أو الحالات الطارئة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
eed8bad7-339954_55_1633458898

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

الامن

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

26240139_1803435223023478_7406802111533617553_o

مهرجان ترفيهي للأطفال في الطفيلة

defd607a4497e9cc83bf0b3fcf8c6098

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

imgid511011

بدء تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في المفرق

5

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

أخبار متعلقة
26240139_1803435223023478_7406802111533617553_o

مهرجان ترفيهي للأطفال في الطفيلة

420222715117969895932

حملة توعوية في الطفيلة عن البرامج المهنية

4202230161922759448495

محطة رصد نوعية الهواء في الحسا تسجل أعلى قراءة في كميات الغبار

4202229233352909624286

إدارة الازمات يحذر من المنخفض الخماسيني

كورونا 5

وزير الصحة يزور مستشفى الأميرة إيمان في الأغوار

4202226222747918958950

الأجهزة الرسمية بالطفيلة تتخذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر