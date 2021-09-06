نصيحة هامة بخصوص مطاعيم الانفلونزا وكورونا

الوكيل الاخباري - حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، الدكتور محمد حسن الطراونة، من تزامن مطعومي الانفلونزا الموسمية وكورونا مع بداية فصل الخريف، نظرا لما تسببه من مضاعفات على صحة الانسان، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المدة الزمنية الفاصلة بين المطعومين أكثر من (14) يوما، للوقاية من مضاعفات الأمراض التنفسية.



وشدد في تصريحات صحفية على أهمية الحذر في هذه المرحلة التي عادت بها المدارس للتعليم الوجاهي، حيث أنه لا يمكن الكشف والتأكد من الاصابة بكورونا الا بالفحص، سيما وان 75% من الأشخاص لا تظهر عليهم الأعراض.

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