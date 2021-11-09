نظارات طبية مجانية لطلبة المدارس في الصفوف الأساسية

الوكيل الاخباري - وجه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كتاباً لوزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس للإيعاز لمدراء التربية والتعليم ومدراء المدارس الحكومية والثقافة العسكرية لتحويل أي طالب في الصفوف من الأول الى العاشر ، ممن يعانون من مشكلات بصرية الى المركز الصحي الذي يتبع مدرسته وعلى النموذج المعتمد اعتبارا من تاريخ إحالة عطاء النظارات الطبية المجانية لطلبة المدارس بحسب الآلية المتبعة .

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