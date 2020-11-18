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الأربعاء، 18-11-2020 08:40 م

نظامان لزيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لضباط وأفراد القوات المسلحة

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء الأربعاء، مشروع نظام معدِّل لنظام كادر ضبّاط القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020، ومشروع نظام معدِّل لنظام كادر أفراد القوات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020.
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ويأتي تعديل النظامين إنفاذاً للتوجيهات الملكيّة السامية بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، وبهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد.

كما يأتي النظامان لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.

 




 

 


 

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