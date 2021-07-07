نظام جديد لتسهيل استخدام الهواتف الذكية للمكفوفين وضعاف البصر في المدارس

الوكيل الإخباري -

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قدمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، الأربعاء، 200 لوحة مفاتيح هجينة تعتمد على الشكل التقليدي لطابعة برايل التي تستخدم عدد أزرار أقل بكثير من لوحة المفاتيح التقليدية، لتوزيعها على الطلاب المكفوفين وضعاف البصر الملتحقين في مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم.ويهدف المشروع إلى تسهيل استخدام الهواتف الذكية من قبل الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من خلال لوحة المفاتيح المعدلة المزودة بنظام خاص والتي تتصل بالهاتف عبر نظام "بلوتوث"، بحيث يصبح تصفح الهاتف والتنقل بين برامجه واستخدام الإنترنت معتمداً على لوحة المفاتيح المزودة بأزرار نافرة سهلة الاستخدام تحاكي طابعة "بيركنز" التقليدية التي يعرفها المكفوفون ويستخدمونها في المدارس، وذلك عوضاً عن خاصية اللمس التي يجد فيها بعض المستخدمين شيءً من الصعوبة.وتم تقديم المشروع تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحضور مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن كيم هيو جين ومدير ادارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس.وأشاد سمو الأمير مرعد بالشراكة الفاعلة بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى والتي تؤكد حرص الأطراف جميعاً على دعم حق الطلبة ذوي الإعاقة بما يسهم في تسهيل دمجهم في النظام التعليمي العام وضمان جودة التعليم وتعزيز الوصول إلى المحتوى الأكاديمي من خلال التكنولوجيا المساعدة التي تزيل كثير من العوائق أمام الطلاب ذوي الإعاقة وبصفة خاصة المكفوفين وضعاف البصر، معبراً عن شكره لجميع الداعمين للطلبة ذوي الإعاقة خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.وأشار المحاسيس الى حرص الوزارة الدائم على توفير التعليم النوعي لكافة الطلاب بما فيهم الطلاب من ذوي الإعاقة واللذين يبلغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة ملتحقين في المدارس الحكومية، مؤكداً سعي الوزارة الى توظيف التكنولوجيا ومنها جهاز SMARTIO والذي يعد أحد أدوات التعلم في ظل توجه العالم للتعليم الرقمي، وستعمد الوزارة لاحقاً لاستلام الجهاز والعمل على تدريب فريق محوري في مركز الوزارة من مشرفين التربية الخاصة لتدريب كافة الطلاب المكفوفين وضعاف البصر الملتحقين في المدارس التابعة للوزارة للاستفادة منه.يشار أن لوحة المفاتيح المختلطة SMARTIO تم تطويرها بواسطة شركة Moredream ، وهي شركة كورية ناشئة، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، تم تقديمها إلى الأردن لأول مرة في عام 2019 من قبل المخترع الذي طور الجهاز دونوو تشو الرئيس التنفيذي للشركة من خلال مشروع"تطوير نظام إدخال منخفض التكلفة لطباعة برايل والطباعة العادية" والذي يندرج في إطار برنامج حلول التكنولوجيا الإبداعية (CTS) من (KOICA). ولاحقاً لتطوير الجهاز عمد فريق العمل الى تدريب مجموعة من الطلاب المكفوفين وضعاف البصر في الأكاديمية الملكية للمكفوفين على استخدامه وعكس ملاحظاتهم لتطوير الجهاز قبل توزيعه رسميًا على المستخدمين.ووفقاً لدراسة أجراها فريق العمل تبين أن سرعة الإدخال عبر الجهاز تفوق سرعة الإدخال التقليدية الخاصة بالأشخاص المكفوفين عن طريق اللمس بمقدار 150 مرة.