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الأحد، 09-10-2022 01:45 م

نظام جديد للجان الطبية العسكرية

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان الطبيَّة العسكريَّة لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تطوير عمل اللِّجان الطبيَّة العسكريَّة وشموليَّة اختصاصاتها، ومواكبة عجلة التطوُّر والتَّنامي المشهود في القطاع الطبِّي، وتحقيق المرونة في عمل اللِّجان بما يحافظ على حقوق العسكريين، وبما يواكب قانونيّ التَّقاعد العسكري والضَّمان الاجتماعي.

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