نظام لادخال فئات جديدة في التأمين الصحي مقابل اشتراكات

الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، نظاماً معدِّلاً لنظام التأمين الصحِّي المدني لسنة 2022م.



ويأتي النِّظام الجديد لغايات توسيع قاعدة المشمولين في التَّأمين الصحّي المدني، من خلال إدخال فئات جديدة للانتفاع مقابل دفع اشتراكات محدَّدة للصَّندوق، وشمول الأبناء الذّكور الذين تجاوزت أعمارهم الثامنة عشرة ولم ينتقلوا بعد لتلقِّي الدِّراسة في المعاهد والكليَّات والجامعات بالتأمين الصحّي.



كما يهدف النِّظام إلى تحقيق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين من الأبناء الذّكور والإناث، والسَّماح للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين الصحِّي المدني طلب إيقاف بطاقة التَّأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، على أن يستمرّ اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النِّظام من المشترِك.

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