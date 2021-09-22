نظام لمنح تسهيلات للملتزمين جمركيا

الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء، نظام التّسهيلات في الإجراءات الجمركيّة للجهات الملتزمة لسنة 2021، والذي يهدف إلى منح الجهات الملتزمة بأحكام قانون الجمارك مزايا وتسهيلات جمركيّة، ولتنظيم أحكام وإجراءات الانضمام لأيّ من قوائم التسهيلات والخروج منها.



كما أقرّ المجلس نظام التّدابير الحدوديّة لحماية حقوق الملكيّة الفكريّة لسنة 2021، لتنظيم وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضائع المستوردة التي تشكّل تعدّياً على أيّ من حقوق الملكيّة الفكريّة.

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