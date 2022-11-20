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الأحد، 20-11-2022 04:54 م

نظام معدل للتنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب

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الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداريّ للهيئة المستقلّة للانتخاب لسنة 2022م، وذلك لتمكين الهيئة من استحداث وحدات تنظيميَّة جديدة فيها في ضوء التَّعديلات الدستوريَّة الأخيرة المتعلّقة بتمكين المرأة، ولإنشاء وحدة تنظيميَّة تتولَّى إدارة المشاريع، ومتابعة العلاقات الدوليَّة ذات العلاقة بالمهام والصلاحيَّات المناطة بالهيئة.اضافة اعلان


ويأتي النِّظام بهدف تعزيز المشاركة السياسيَّة للمرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامَّة.

 




 

 


 

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