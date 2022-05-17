نفوق آلاف أسماك الكارب في وادي الأردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من أسماك "الكارب" التي تربت في مزارع وادي الأردن "تعرضت للنفوق لأسباب مجهولة لغاية اللحظة" مبينا أن التقديرات الأولية للخسائر "كبيرة جدا".



وأشار خدام لـ "المملكة" إلى أن "نفوق الأسماك بدأ منذ 5 أيام في مزارع في جنوب الأردن، وانتقل إلى مزارع الشمال لتشمل الخسائر 90% من المزارع دون معرفة سببه" مضيفا أن وزارة الزراعة "قامت بأخذ عينات للأسماك النافقة، وبانتظار النتائج للوقوف على الأسباب".



و"أسماك الكارب تم إدخالها لقطاع تربية الأسماك منذ 3 سنوات، وتدر مئات الآلاف على مربيها وعلى خزينة الدولة، وتسد حاجة السوق المحلي حيث تم وقف استيرادها من الأسواق الخارجية" وفق خدام الذي طالب وزارة الزراعة بـ"ضرورة التحرك للحفاظ على هذا القطاع من الانهيار".



وأكد "أهمية توفير الكفاءات وأصحاب الاختصاص في مجال تربية الأسماك؛ لتقديم النصائح والإرشادات اللازمة للمزارع في كيفية التعامل مع الآفات والأمراض التي تصيب الأسماك، إضافة إلى دعم المزارع والتخفيف من تكاليف الإنتاج".

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