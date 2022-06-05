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الأحد، 05-06-2022 03:42 م

نفوق عشرات الأبقار بمزرعة في المفرق.. وترجيح تسممها - فيديو

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجح مصدر في وزارة الزراعة أن يكون التسمم وراء حالات نفوق الأبقار في مزرعة بمنطقة الخالدية في المفرق.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن نتائج الفحوصات والعينات التي أخذتها الوزارة ستظهر غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء على أبعد تقدير.

 

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود تسمم في الأعلاف.

 

وكانت نفقت عشرات الأبقار خلال اليومين الماضيين في احدى مزارع محافظة المفرق.

 

 

 

 




 

 


 

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