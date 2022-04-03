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الأحد، 03-04-2022 10:26 ص

نفوق نحو 50 رأسا من الأغنام في حادث دهس

أضحية 3


الوكيل الإخباري - قال الملازم مهدي الحمود من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم ما بعد جسر النعيمة باتجاه الرمثا، بين حافلة ومركبة شحن ونتج عنه إصابة بالغة.

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وأضاف، أنه ما بعد الاصطدام، تم دهس مجموعة من الأغنام على جانب الطريق ما أدى إلى نفوق نحو 50 رأسا من الأغنام، مؤكدا أن لا إعاقات على الشارع العام.


وحول الحركة المرورية على الطرق الخارجية، أوضح الحمود أنه ما بعد الساعة 8:30 صباحا أصبحت الحركة نشطة على كافة الطرق الحيوية من المحافظات باتجاه العاصمة عمان وبالعكس.


وأشار إلى أنه تم التعامل مع العديد من المخالفات خلال عطلة نهاية الأسبوع كالسرعات العالية وصل أعلاها إلى 190 كلم/ الساعة.


وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين مساء أمس على الطريق الصحراوي نتج عنه 3 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي.


وحول ظاهرة السرعات العالية ما قبل ساعات الإفطار، شدد أنه سيتم التركيز عليها خلال شهر رمضان.


ودعا الحمود كل من يتأخر عن موعد الإفطار، إلى النزول إلى أقرب محطة أمنية متواجدة على الطرق الخارجية لتقديم الفطور له.


 




 

 


 

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