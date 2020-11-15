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الأحد، 15-11-2020 12:07 م

نفي امتلاء 99% من أسرة مستشفيات كورونا في إربد

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الوكيل الإخباري - نفى مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب، ما تم تداوله حول امتلاء 99% من أسرة المستشفيات الحكومية المخصصة لمرضى الكورونا في المحافظة.

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وأضاف الشياب في تصريحات صحفية، أن 25 جهاز تنفس متاحه في مستشفى الاميرة بسمة، وأجهزة تنفس فارغة في مستشفى الرمثا الحكومي، بالاضافة الى أجهزة متاحة أيضا في مستشفى اليرموك.


وأوضح أن نسبة إشغال مرضى الكورونا عالية، لكن لم تصل الى حد 70%.

 

وأشار إلى أن هنالك جاهزية في مستشفيات محافظات الشمال لاستقبال حالات كورونا، ويتم التنسيق بين المستشفيات لاستقبال الحالات الجديدة، من بينها مستشفى الامير راشد العسكري في ايدون.

 

وكانت معلومات تحدثت عن أن كافة الأقسام المخصصة لاستقبال حالات كورونا في اربد تشهد ضغطا شديدا غير مسبوق وهذه الأقسام امتلأت بنسبة 99%، وهو ما نفاه مدير صحة اربد صباح الاحد.


 




 

 


 

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