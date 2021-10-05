نقابة أصحاب الشاحنات: حركة الشحن متواضعة مع العراق وسوريا لكنها مبشرة

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود إن حركة الشحن عبر المنافذ الحدودية مع العراق وسوريا ما زالت متواضعة، لكنها في طريقها إلى التحسن مع توقعات إقبال التجار والصناعيين على التصدير والاستيراد.

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وأضاف، اليوم الثلاثاء، أن السماح للشاحنات الأردنية المغادرة إلى العراق بالعمل بنظام من الباب إلى الباب (Door To Door)، وإعادة فتح مركز حدود جابر نصيب بكامل طاقته، ساهما في تحفيز التجار والصناعيين على التصدير والاستيراد، مؤكدا أن التسهيلات التي منحتها الحكومة الأردنية تنعش حركة التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة.



وأعرب الداوود عن أمله في زيادة عمليات التبادل التجاري والنقل المباشر عبر الحدود لانعكاساته الإيجابية على اقتصاديات الأردن والعراق وسورية، مؤكدا أهمية استثمار موقع ميناء العقبة الاستراتيجي في الاستيراد والتصدير خاصة مع بلدان شرق آسيا.



وحول عدد التأشيرات العراقية التي منحت للناقلين الأردنيين منذ إعادة العمل بنظام الشحن من الباب إلى الباب بين البلدين، قال الداوود إنها زادت عن 500 تأشيرة، مشيرا إلى أن النقابة حصلت على موافقات أمنية لحوالي 4 آلاف ناقل.