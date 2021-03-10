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الأربعاء، 10-03-2021 12:35 م

نقابة أصحاب المطاعم ترفض تمديد ساعات الحظر الجزئي

حظر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - خاص - عبّر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد عن استيائه حيال، عزم الحكومة بالإعلان عن قرار تمديد ساعات الحظر الجزئي خلال الأيام القادمة ،نتيجة لتأثيره المباشر على العاملين في قطاع المطاعم.
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ولفت العواد، الأربعاء، لـ " الوكيل الإخباري " أن المطاعم تطالب السماح بالتوصيل إلى المنازل أو ما يسمى" الدليفري " أيام حظر الجمعة وأثناء ساعات الحظر الجزئي .

وأوضح أن خدمة التوصيل إلى المنازل قد تخدم عدد من المطاعم وليست جميعها مشيراً إلى أن الخدمة تساهم بتقليل الأضرار الفادحة التي ألحقت بالقطاع .

ونوه العواد سابقاً أن نسبة 70 % من قطاع المطاعم متعثر بسبب الإغلاقات في ظل جائحة كورونا.

 




 

 


 

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