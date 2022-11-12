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السبت، 12-11-2022 01:29 م

نقابة الأجهزة الكهربائية: الشركات بدأت عروضها في الجمعة البيضاء

أفضل عروض الجمعة البيضاء


الوكيل الإخباري - قال ممثل الأجهزة الكهربائية في نقابة تجار الأجهزة والإلكترونيات فواز القطان، أن الشركات بدأت بعروضها عبر ما يسمى بـ"الجمعة البيضاء" .اضافة اعلان


وأشار بخصوص المواسم والعروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، إلى أن هذه ظاهرة موجودة في السوق الأردني، إذ يتابع المواطن مواسم الخصومات منها للاستفادة من تخفيض الأسعار.

ولفت إلى أن التاجر مستعد للخسارة مقابل توفير السيولة إلى جانب اهتمامه بسمعته في السوق وبالتالي الحرص على الاهتمام بمصداقية العروض أمام المستهلكين.

وقال القطان إن القطاع مهم للاقتصاد الوطني، ورافد ايجابي لواردات الدولة من الجمارك.


 




 

 


 

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