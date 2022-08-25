نقابة الأطباء: أطباء يصرفون أدوية لها علاقة بالإدمان تحت ضغط المرضى

الوكيل الإخباري - كشف نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، عن ظاهرتين جديدتين في الأردن، أولهما العنف المجتمعي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة امتدت لتمارس ضد الأطباء والكوادر في المستشفيات. اضافة اعلان





أما الظاهرة الثانية وفق نقيب الأطباء، هي الإدمان على الأدوية، موضحا أن هذه الظاهرة تعاني منها نقابة الأطباء، والأطباء في الأردن بشكل عام.



وقال الزعبي خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية، إن أطباء يصرفون أدوية لها علاقة بالإدمان تحت ضغط المرضى.



ودعا الأطباء النفسيين والجمعيات المختصة عربيا ومحليا، إلى الحث على تشخيص الحالات النفسية مبكرا، بدلا من اللجوء إلى وصف علاجات لها علاقة بالنوم والاكتئاب، مشيرا إلى تنامي حالات الأمراض النفسية بسبب الحروب والويلات في الوطن العربي.