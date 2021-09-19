نقابة الأطباء: الطبيب ليس معصوما عن الخطأ

الوكيل الاخباري- أصدرت نقابة الأطباء بيانا تستنكر فيه الهجمة التي انبرت إليها بعض الأقلام بنوع من التهويل وبقصد الإساءة للسمعة الطبية فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية.



وقالت النقابة، “هذه الهجمة أنما يراد منها التعميم والهجوم على الأطباء دون وجه حق وفيها مساس بمكانة الطبيب الأردني وسمعته المرموقة”، مضيفة أن الطب في الأردن قد وصل إلى مستوى رفيع.



وبيّنت أن ما يتم نشره فيه تجاوز للحدود وتغول على الأطباء وسمعتهم، فالطبيب قبل كل شيء هو انسان ومفهوم الخطأ الطبي أصبح لدى البعض الاعتقاد بالمبدأ الخاطئ – أن الطبيب معصوم ولا يخطئ كأي انسان آخر- الا أن تضخيم الأخطاء من غير وعي ومعرفة يؤدي إلى فوضى وتحامل على الجسم الطبي غير مبني على أسس وحقائق علمية سليمة.



وأكد البيان، أنه “ليس من الانصاف تجاهل منجزات الطبيب الأردني الذي سخر نفسه في خدمة المواطن وحمايته ورعايته وتقديم الخدمة الصحية له على أكمل وجه على مدار الساعة وفي كل المواقع القريبة والنائية وخير دليل على ذلك ما اثبته الأطباء في مواجهة جائحة كورونا”.

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