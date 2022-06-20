نقابة الأطباء بصدد مراجعة لائحة الأجور الطبية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن مجلس النقابة الجديد سيدرس لائحة الأجور الطبية لسنة 2008.وقال الزعبي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم مراجعة لائحة الأجور والتفاهم عليها مع وزارة الصحة لاعتمادها والعمل بها.وأضاف أن لائحة الأجور المعتمدة حاليا هي التي صدرت عام 2008، فيما تعتمد شركات التأمين لائحة الأجور التي صدرت قبل عام 2000، موضحا أن اللائحة التي أقرتها النقابة عام 2021 لم تعتمد من وزارة الصحة آنذاك.وأشار الزعبي إلى أن هناك تجاوزات للائحة الأجور المعتمدة، إذ يتقاضى أطباء أجور كشفية أعلى من المقررة وهذا مخالف، داعيا المرضى المتضررين إلى مراجعة النقابة وتقيم شكوى مرفقة بفاتورة واضحة.وبيّن أنه في حال وجدت اللجان المختصة أي مخالفات للائحة الأجور يتم إعادة الفروقات للمشتكي، مشددا على أن المجلس الحالي يعمل على ضبط المهنة وخاصة الالتزام بلائحة الأجور.لائحة الأجور الطبية لسنة 2008، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، بينت أن كشفية الطبيب العام بحدها الأدنى تصل إلى 5 دنانير فيما تصل بحدها الأعلى إلى 8 دنانير، فيما تتراوح كشفية طبيب الاختصاص بين 10-20 دينارا.كما أوضحت اللائحة بأنه يحق للطبيب الأخصائي الذي مضى على ممارسته الطبية أكثر من 20 عاما زيادة على الأجور المقررة بنسبة 20%.