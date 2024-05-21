نقابة الأطباء تبلغ وزارة الصحة بمقترحاتها حول نظام البصمة

الوكيل الإخباري - أرسلت نقابة الأطباء كتابا إلى وزير الصحة يتضمن تفاصيل ما تزال بحاجة للبحث قبل تطبيق نظام البصمة على أطباء وزارة الصحة.



وأكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، أن اللجنة التي شكلها الوزير اتفقت في اجتماعها الثاني والأخير، على الخطوط العريضة بشأن نظام البصمة، إذ نوقشت بعض التفاصيل، واتفق على أن يجري الرجوع إلى الوزير بما أفرزته الاجتماعات من مقترحات، وفق ما أوردته يومية الغد.



وأوضح الزعبي ضرورة إيجاد آلية احتساب ساعات الدوام والمناوبات للأطباء، مشددا على ضرورة إيجاد آلية للمكافأة المالية وطريقة احتسابها، ومدة الصرف للأطباء الذين تزيد ساعات عملهم على الحد المطلوب.

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ودعا إلى ضرورة وضع آلية متابعة تطبيق النظام، ودراسة المعيقات التي قد تظهر دوريا وحلّها أولا بأول، مع وضع آلية شمول الأطباء من مقيمين وشراء الخدمات والمتعاقدين.



وطالب نقيب الأطباء، وزير الصحة، بتحديد موعد لعقد اجتماع تستكمل فيه أعمال اللجنة للانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالنظام على نحو كامل، كما يجري التوافق عليها وعدم إمكانية تطبيق النظام، دون البتّ في البنود المذكورة أعلاه.