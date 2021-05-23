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الأحد، 23-05-2021 03:19 م

نقابة الأطباء تثمن التوجيهات الملكية بنقل الجرحى الفلسطينيين إلى الأردن

الملك


الوكيل الاخباري - ثمنت نقابة الأطباء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بنقل الجرحى من قطاع غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في مستشفيات المملكة، وكذلك تعزيز المستشفى الميداني بآخر متحرك مجهز بجميع المعدات والكوادر الطبية لاستقبال الأعداد المتزايدة من الإصابات.
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وقال نائب رئيس لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذه المبادرة الكريمة تأتي استمراراً للمبادرات الإنسانية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأهل في قطاع غزة وتعزيزاً لدور المستشفى العسكري الميداني .

 




 

 


 

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