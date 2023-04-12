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الأربعاء، 12-04-2023 10:03 ص

نقابة الأطباء تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقها مع الصحة

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس نقابة الأطباء عزمه تشكيل لجنة أطباء وزارة الصحة خلال عشرة أيام -بعد عيد الفطر السعيد– لمخاطبة رئاسة الوزراء والتواصل معها للتسريع في تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع الوزارة سابقا.اضافة اعلان


وكان المجلس عقد اجتماعا بحضور عدد من أطباء الوزارة لمناقشة الاتفاقية الموقعة في تشرين الثاني من العام الماضي بين النقابة والوزارة.

واستعرض المجلس متابعته للاتفاقية والخطوات التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن وناقش تأخر الحكومة في إقرار أهم بنود الاتفاقية وهو تعديل مكافأة بدل التفرغ للأطباء لتصبح ٥٥% بدلا من ٣٥%.

وتمخض الاجتماع عن ضرورة ادراج الاتفاق على البنود المتفق عليها على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة القادم في ٢٦ أيار لاتخاذ قرار حولها وتبني ما تقرره الهيئة العامة.

كما تعهد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وأعضاء النقابة باستخدام كافة الادوات والوسائل القانونية في حال الاخلال أو المماطلة في تنفيذ الاتفاق.

 




 

 


 

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