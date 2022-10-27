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الخميس، 27-10-2022 10:28 ص

نقابة الأطباء تشكل هيئة استشارية لمتابعة حل مكاتبها بالقدس

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الوكيل الإخباري - استنكر رئيس المجلس الإعلامي لنقابة الأطباء حازم القرالة، قرار السلطة الفلسطينية بحل نقابة الأطباء الأردنية مكتب القدس وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية عوضا عنها.

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وقال القرالة، اليوم الخميس إن نحو 4 آلاف طبيب مسجل لدى النقابة في القدس، ويدفعون الاشتراكات الشهرية ومسجلين لدى صناديقها، مبينا أنها تمتلك منشآت تقدر بعشرات الملايين في الأراضي الفلسطينية.


وبخصوص الإجراءات التصعيدية في فقد أشار إلى أن النقابة أرسلت رسالة احتجاج إلى السفارة الفلسطينية في عمان، وكتابا إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمتابعة الأمر والوقوف على حيثياته، مشيرا إلى أن النقابة بصدد تشكيل هيئة استشارية من محامين خبراء لبحث الأمر وتداعياته.


وأوضح أن القرار كان فجائيا دون أن يتم إبلاغ نقابة الأطباء الأردنية من قبل الجانب الفلسطيني بذلك، مؤكدا عدم وجود أي مسوغ قانوني لإلغاء النقابة في القدس.


 




 

 


 

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