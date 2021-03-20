نقابة الأطباء تلغي العقود الفردية بين الأطباء وشركات التأمين

الوكيل الإخباري - قال رئيس الصندوق التعاوني للأطباء الدكتور فلاح التميمي، السبت، إن العقود الفردية السابقة الموقعة بين الأطباء وشركات التأمين باتت ملغاة بموجب النظام الحالي للصندوق.

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وأضاف في بيان للجنة ادارة الصندوق، أن "اللجنة خاطبت الشركات وصناديق التأمين بضرورة الالتزام بنظام الصندوق الذي ينص على أن يتم توقيع "العقد الموحد" مع رئيس الصندوق".



وأشار أن الحاجة للصندوق برزت مع ازدياد حاجة أطباء القطاع الخاص لتحصيل حقوقهم من شركات التأمين، وحق المواطنين بحرية اختيار الطبيب الذي يحتاجونه، مع الحاجة لإيقاف تحكم شركات التأمين بالأطباء، من خلال إنشاء شبكات الأطباء المعتمدين وغير المعتمدين.



وبين التميمي أن الأطباء الحاصلين على تصريح ممارسة مهنة الطب من نقابة الأطباء والمجلس الطبي الأردني معتمدين لعلاج أي مواطن على الأراضي الأردنية، وإذا ثبت أي خلل بأداء أي طبيب في نقابة الأطباء وحدها من لها الحق بعدم اعتماده وليس شركات التأمين.



وأوضح أن تعويم اعتماد الأطباء هو أحد أهداف هذا النظام، وكذلك استيفاء الأطباء لأتعابهم حسب لائحة الأجور المعتمدة من نقابة الأطباء النافذة وسارية المفعول.



وأكد أن نظام الصندوق التعاوني ينصف المرضى والأطباء وشركات التأمين على حد سواء ويضمن التوزيع العادل للخدمات والأداء والأجور ورفع مستوى العناية الطبية للمواطنين المؤمنين لأنه لن يُفرَض عليهم أي طبيب من أي شبكة معينة.





