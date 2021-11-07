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الأحد، 07-11-2021 04:04 م

نقابة الأطباء تلوح بالتوقف الكامل عن التعامل مع شركات التأمين

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الوكيل الإخباري- فيما تزال شركات التأمين ترفض تطبيق بنود الصندوق التعاوني للأطباء والذي صدر في الجريدة الرسمية، كشف رئيس الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء، الدكتور فالح التميمي أن الأطباء سيتوقفون عن التعامل مع شركات التأمين الصحي بشكل تدريجي وصولا للتوقف التام.

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ودعا التميمي في مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من اعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، الحكومة إلى التحرك لتنفيذ النظام بشكل فوري وإنهاء الخلاف القائم مع اتحاد شركات التأمين الذي يصر على موقفه الرافض لتطبيق النظام الذي يحمي المواطن والطبيب وشركات التأمين على حد سواء.


وحول أسباب رفض شركات التأمين لتطبيق النظام، بين التميمي أنها لا تريد شريكا لها في إدارة التأمين الصحي في القطاع الخاص، والاستمرار بالتفرد بالمواطنين والأطباء وعدم منحهم حقوقهم الطبية العادلة، وانها تريد الاستمرار بفرض خصومات على أتعاب الأطباء تزيد عن 60%من مطالباتهم وأجورهم، وعدم تعويم التعاقدات مع الأطباء.


واوضح ان شركات التأمين ترفض توقيع العقد الموحد لتنفيذ الصندوق التعاوني رغم صدور قرار قضائي بعد خسارتها للقضية التي رفعتها ضد الصندوق بعد مرور عام على رفعها.


وبين التميمي أن الصندوق دخل بمفاوضات جادة مع اتحاد شركات التأمين، وبعد أن وصلت الأمور إلى نهايتها، افتعلت شركات التأمين الخلافات، وزادت من تعنتها في سعيها للاستفراد بالمواطن والطبيب.


وأشار إلى أنه في العام 2008 ، رفعت شركات التأمين رسومها بنسبة 165 % في حين لم ترفع النقابة تكاليف الأجور للأطباء منذ ذلك التاريخ.


وأضاف التميمي "إن استمرت المماطلة ولم تتدخل وزارتي الصحة والصناعة والتجارة وبعض الجهات سوف نضطر آسفين لتنفيذ توصيات رؤساء بعض الجمعيات في نقابة الأطباء وشخصيات نقابية مرموقة وقرارات لجنة الصندوق التعاوني بوقف تدريجي للتعامل مع مرضى التأمين، باستثناء الحالات الطارئة وصولا إلى التوقف التام.

ولفت إلى أن الصندوق خاطب 3 وزراء صحة بمن فيهم وزير الصحة الحالي، ورئيس الوزراء الحالي والسابق، وطالبهم بالتدخل لتطبيق النظام كون الحكومة هي المسؤولة عن تطبيق النظام وحماية المواطن والطبيب، إلا أن المخاطبات قوبلت بالمماطلة.

 

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